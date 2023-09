Reprodução: Flipar Minoria dos entrevistados continuou a usar maconha

O Datafolha divulgou hoje (23) uma pesquisa que aponta que um em cada cinco brasileiros já fumou maconha. Destes, apenas 5% confirmam que usam a substância até hoje. Exatos 78% afirmam que nunca fumaram a erva. Os dados foram apurados em pesquisa realizada entre os dias 12 e 13 de setembro. Foram ouvidas 1.949 pessoas.

Os homens formam a maioria dos que afirmaram que já fumaram: 30% do total. Enquanto isso, o percentual de mulheres que fizeram o mesmo é de apenas 14%.

Em relação à faixa etária, os que mais relataram já terem usado se encontram entre 18 e 34 anos. Exatos 30% têm entre 18 e 24 anos de idade, número que passa a 33% dos entrevistados de 25 a 34 anos. É um resultado bem diferente daquele obtido entre os que superam 60 anos de idade, público em que apenas 8% confirmou já ter usado.

Quanto às regiões em que residem os entrevistados, a maioria dos que confirmaram o uso em algum momento reside no Sudeste (25%) e no Sul (26%). No Nordeste, foram 16%, índice que sobe para 19% nas regiões Centro-oeste e Norte. O índice também varia entre os que moram em grandes centros (27%) e interior (18%).

Apenas 25% dos que afirmaram já terem fumado a erva ainda continuam a usar a substância. Entre os que defendem a legalização, mas nunca consumiram maconha, cerca de 50% são a favor da legalização. Já os que dizem que não experimentaram, 87% é contra a medida e apenas 13% a favor.

Ainda de acordo com a pesquisa do Datafolha, o uso medicinal também dividiu os entrevistados. Apenas 2% dos pesquisados afirmaram que já fizeram algum tratamento baseado em maconha. a maioria dos que nunca apostaram neste tipo de terapia (59%) diz que aceitaria a sugestão de um médico de sua confiança. Por sua vez, 14% afirmaram que poderiam aceitar, e 22% afirmaram que nunca experimentariam, a despeito de qualquer recomendação medicinal.