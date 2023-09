Reprodução/redes sociais Alunos de medicina se masturbam ao assistir jogo de vôlei feminino em torneio interuniversitário

A Universidade Santo Amaro (Unisa) informou nesta segunda-feira (19) que expulsou os alunos que realizaram a "masturbação coletiva" nos jogos da "CaloMed" , durante uma partida de vôlei feminino. O vídeo foi gravada em abril, mas viralizaram nesta semana.

A faculdade não informou quantos alunos foram expulsos, mas disse ter identificado os autores do ato nas imagens. Os jogos universitários ocorreram em São Carlos (SP), entre os dias 28 de abril e 1º de maio..

"Assim que tomou conhecimento de tais fatos, mesmo tendo esses ocorrido fora de dependências da Unisa e sem responsabilidade da mesma sobre tais competições, a Instituição aplicou sua sanção mais severa prevista em regimento, ainda nesta mesma segunda-feira (18/09), com a expulsão dos alunos identificados até o momento", diz trecho da nota publicada nas redes sociais.



No vídeo, é possível ver 20 homens simulando uma "Volta Olímpica" enquanto tocam suas partes íntimas. Em outra gravação, eles assistem o jogo feminino enquanto se tocam.

A Unisa disse que também levou o caso para as autoridades e que vai colaborar com as investigações e providências cabíveis. Por fim, a universidade repudiou o comportamento dos alunos.



A Polícia Civil de São Paulo abriu uma investigação para identificar suspeitos de praticarem atos obscenos. O caso chegou ao conhecimento das autoridades após as cenas serem divulgadas pela imprensa e nas redes sociais.

Até o momento, a polícia apurou que os estudantes do time de futsal masculino de uma universidade invadiram a quadra e "passaram a desfilar nus logo após o time para o qual torciam vencer uma partida de vôlei feminino contra outra instituição".



O ministro da Educação, Camilo Santana, repudiou o episódio de “masturbação coletiva”. Em nota, o MEC afirmou ter notificado a instituição de ensino sobre a ocorrência. "É inadmissível que futuros médicos ajam com tamanho desrespeito às mulheres e à civilidade.", escreveu no perfil da redes social X.

Segundo o Ministério da Educação, a Unisa foi notificada "para apurar quais as providências tomadas pela Unisa em relação aos fatos ocorridos, sob pena de abertura de procedimento de supervisão e adoção de medidas disciplinares".



Veja íntegra da nota da Unisa

"A Universidade Santo Amaro – Unisa informa que, na manhã de hoje, dia 18 de setembro, sua Reitoria tomou conhecimento de publicações em redes sociais divulgadas durante o fim de semana de 16 e 17 de setembro, contendo gravíssimas ocorrências envolvendo alunos do seu curso de Medicina.

De acordo com tais vídeos, alguns alunos, todos do sexo masculino, executaram atos execráveis, ao se exporem seminus e simularem atos de cunho sexual, durante competição esportiva envolvendo estudantes de Medicina da Unisa e de outra Universidade, realizada na cidade de São Carlos.

Assim que tomou conhecimento de tais fatos, mesmo tendo esses ocorrido fora de dependências da Unisa e sem responsabilidade da mesma sobre tais competições, a Instituição aplicou sua sanção mais severa prevista em regimento, ainda nesta mesma segunda-feira (18/09), com a expulsão dos alunos identificados até o momento.

Considerando ainda a gravidade dos fatos, a Unisa já levou o caso às autoridades públicas, contribuindo prontamente com as demais investigações e providências cabíveis.

A Unisa, Instituição com mais de 55 anos de história, repudia veementemente esse tipo de comportamento, completamente antagônico à sua história e aos seus valores."