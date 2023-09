Reprodução Empresário gravou vídeo antes de morrer





O empresário Fábio Campos Assis, que estava na lista de passageiros do avião que caiu no Amazonas no sábado (16), gravou um vídeo onde fez uma comparação surpreendente, descrevendo a aeronave como uma 'lata de sardinha'. Este vídeo foi compartilhado com amigos pelo WhatsApp momentos antes da queda.

“Pensa numa lata de sardinha. Nossa Senhora. Moço do céu, aqui tá parecendo um forno”, comentou Fábio.

Vídeo:



Empresário gravou vídeo de dentro do avião, no momento da decolagem no Amazonas.

Em vídeo, vítima de acidente aéreo comparou avião a lata por sardinha.

Todos os 14 passageiros morreram



Fábio era um empresário e proprietário de uma distribuidora de bebidas localizada em Anápolis, que fica a 55 km de Goiânia.

Embora a empresa de táxi aéreo ManausAerotáxi tenha divulgado uma lista de passageiros, a Segurança Pública do Amazonas ressaltou que a confirmação oficial dos nomes das vítimas só poderá ser feita após a realização de perícias nos corpos.

O grupo de passageiros estava a caminho do Rio Negro, onde pretendia praticar pesca esportiva, de acordo com informações fornecidas pelo governador do Amazonas, Wilson Lima.

A aeronave envolvida no acidente era um Embraer EMB-110 "Bandeirante" da empresa ManausAerotáxi, com capacidade para até 18 passageiros. Segundo registros da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a situação da aeronave era considerada "regular".

As causas do acidente ainda não foram determinadas, mas as más condições climáticas na região, incluindo relatos de chuva forte no momento da queda, podem ter contribuído para o incidente.

Além disso, há relatos de que duas aeronaves que estavam programadas para pousar em Barcelos antes do voo acidentado cancelaram seus pousos devido a preocupações com a segurança.





De acordo com relatos de moradores da região, a aeronave envolvida no acidente chegou a tocar o solo, mas não teve pista suficiente para realizar a frenagem adequada.

Os corpos das vítimas foram inicialmente levados para um ginásio na cidade de Barcelos e posteriormente serão transferidos para o Instituto Médico Legal (IML) de Manaus, onde passarão por exames periciais. A Força Aérea Brasileira (FAB) enviará uma equipe para realizar a perícia no local do acidente.