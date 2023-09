Reprodução: redes sociais - 13/09/2023 Incêndio na UFRGS

Um incêndio atingiu o Prédio Centenário da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul ( UFRGS ), em Porto Alegre, por volta da meia-noite desta quarta-feira (13). Não houve feridos.

O fogo começou em uma sala ao lado o prédio, na Avenida Osvaldo Aranha. Para conter as chamas, três viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas.

Por conta do incêndio, duas salas ficaram destruídas. Uma delas servia como depósito de materiais de empresas terceirizadas. Além disso, o telhado do laboratório da universidade também foi danificado.

O Prédio Centenário, que possui 2.751m², foi construído em 1898. As causas do incêndio estão sendo investigadas e as chamas foram rapidamente contidas.

Um incêndio ocorreu nas primeiras horas desta quarta-feira, dia 13, afetando um prédio histórico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) localizado em Porto Alegre. pic.twitter.com/B156Y9EsNy — rei🚩 (@reispy13br) September 13, 2023





Do nda a UFRGS pegando fogo pic.twitter.com/UBriMeB8DA — Carol Silva 🇦🇹 (@CarolFriess1909) September 13, 2023