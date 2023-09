Rovena Rosa - Agência Brasil CPTM

Funcionários responsáveis pela venda de bilhetes da Linha 9-Diamante , da ViaMobilidade, entraram em greve nesta segunda-feira (11). Segundo os trabalhadores, que são de uma empresa terceirizada, não houve o pagamento de salário e os benefícios do mês de agosto.

Por volta das 15h de segunda-feira, aproximadamente 50 funcionários deixaram as bilheterias de todas as estações. Eles se reuniram na estação Santo Amaro e sentaram-se na via por onde os trens passam, mas foram retirados do local por um funcionário da ViaMobilidade .

Segundo uma nota da CPTM , "os passageiros também podem obter a passagem via cartões TOP, Bilhete Único e Fidelidade, pagamento via Whatsapp e aplicativo de celular, além das máquinas de autoatendimento para compra e recarga de bilhetes".

A CPTM ainda retirou os funcionários das linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade para ocupar os lugares de atendimento nas bilheterias. A situação segue normalizada no momento.

A ViaMobilidade recomenda que os bilhetes sejam comprados antecipadamente e afirma que "de acordo com o contrato de concessão, a comercialização dos bilhetes nas estações das linhas 8 e 9 segue sob responsabilidade da CPTM."

Procurada pelo iG , a ViaMobilidade afirmou que a questão do pagamento não é de responsabilidade deles, visto que "o Estado unifica o serviço de bilhetagem e a CPTM é a responsável".

Segundo a companhia, a empresa contratada responsável pela venda de bilhetes desistiu da operação.