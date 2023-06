Reprodução/Twitter @DefenceU A imagem, postada pelo Ministério da Defesa da Ucrânia, mostra um militar ucraniano com o Totenkopf estampado no uniforme.

O governo da Ucrânia e perfis de aliados da Otan postaram três fotos de soldados ucranianos com emblemas nazistas estampados em seus uniformes desde o início da guerra. Uma dessas imagens foi publicada em abril deste ano.

As imagens foram apagadas, mas reverberaram em falas acusatórias do presidente russo Vladimir Putin.

Entre os comentários já feitos por Putin, há o de que a Ucrânia deve ser “desnazificada”.

O levantamento das fotos foi feito pelo The New York Times . Uma das fotos, postada pelo Ministério da Defesa da Ucrânia, mostra um militar ucraniano usando um emblema com uma caveira.

O símbolo, conhecido como Totenkopf , representa uma divisão nazista que coordenou campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial.

De acordo com o jornal, alguns dos símbolos usados pelos soldados nas fotos são replicados por grupos de extrema direita em todo o mundo.

Em resposta ao Times , o Ministério da Defesa da Ucrânia disse que a postagem foi deletada pois pode ser interpretada de forma ambígua: “Ressaltamos que a Ucrânia condena categoricamente qualquer manifestação do nazismo” .

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que é judeu , também nega acusações de nazismo desde o início da guerra.

O jornal americano que está na apuração do caso também destaca que grupos judaicos e organizações que combatem a propagação de discurso de ódio ainda não se manifestaram sobre o ocorrido .