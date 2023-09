Reprodução / CNN Brasil - 06.09.2023 Ciclone no Sul provocou cheia de rios, que levou a enchentes em diversos municípios do Rio Grande do Sul

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou que subiu para 43 o número de mortos pelo ciclone extratropical que afetou o estado desde a segunda-feira (4). A cidade de Muçum lidera a contagem de vítimas fatais, com 17 casos.



Desaparecidos somam 46 no Rio Grande do Sul, sendo 30 na cidade de Muçum, 8 em Lajeado e 8 em Arroio do Meio.

Ao todo, são 88 municípios afetados pelas fortes chuvas e 3.193 pessoas desabrigadas (dependem de abrigos públicos) e 8.256 desalojadas (podem se acomodar na casa de parentes e amigos).

Com isso, o governo gaúcho estima que 147,3 mil pessoas tenham sido afetadas pelo temporal.

Neste domingo, o presidente em exercício Geraldo Alckmin visitará o estado ao lado de uma comitiva de ministros a fim de averiguar os pontos críticos e quais as melhores formas de ajudar o governo do estado.

Na comitiva, estarão: Wellington Dias (Desenvolvimento Social); Paulo Pimenta (Secom); Nísia Trindade (Saúde); Marina Silva (Meio Ambiente); José Múcio (Defesa); Jader Filho (Cidades); Waldez Góes (Desenvolvimento Regional); Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário); Rita Serrano, presidente da Caixa; Renato Rodrigues, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas; Wolnei Wolff, secretário da Defesa Civil Nacional; Edegar Pretto, presidente da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento); Alexandre Corrêa Abreu, diretor do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

O governo do estado abriu uma conta e criou uma chave Pix para ajudar em doações. Valores podem ser doados por meio da chave Pix (CNPJ: 92.958.800/0001-38).