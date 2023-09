Reprodução / CNN Brasil - 06.09.2023 Ciclone no Sul provocou cheia de rios, que levou a enchentes em diversos municípios do Rio Grande do Sul

O ciclone extratropical que assolou o Rio Grande do Sul nesta semana já acumula 223 feridos, segundo o boletim divulgado neste sábado (9) pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul. O informe anterior apontava para 79 pessoas com ferimentos.

O total de mortes, no entanto, segue sendo 41 no estado e uma em Santa Catarina. Muçum, no vale do Taquari, foi a cidade mais devastada pela enxurrada. Lá, foram encontrados 15 corpos até esta sexta-feira. A cidade vizinha de Roca Sales teve 10 mortes.



Desaparecidos somam 46 no Rio Grande do Sul, sendo 30 na cidade de Muçum, 8 em Lajeado e 8 em Arroio do Meio.



Ao todo, são 88 municípios afetados pelas fortes chuvas e 3.193 pessoas desabrigadas (dependem de abrigos públicos) e 8.256 desalojadas (podem se acomodar na casa de parentes e amigos).

Com isso, o governo gaúcho estima que 147,3 mil pessoas tenham sido afetadas pelo temporal.

O governo do estado mobilizou 900 servidores para atuar nas buscas e identificação de corpos. Já o Executivo federal anunciou repasse de R$ 800 por cada desabrigado —que serão repassados às prefeituras— e o envio de 20 mil cestas básicas para atender as famílias atingidas.

Na quinta-feira (7), o governo federal constatou estado de calamidade em 79 municípios, o que facilita o repasse de recursos.

Em reunião com prefeitos das cidade afetadas nesta sexta, o governador Eduardo Leite (PSDB) anunciou a liberação de R$ 1 bilhão em financiamento no Banrisul. Desse montante, 30% irá para a agricultura, que ficou devastada e 50% para empréstimos para prefeituras e R$ 100 milhões serão voltados para o financiamento imobiliário.

Duas pontes foram destruídas pelas chuvas e oito rodovias estão bloqueadas total ou parcialmente.

O estado segue em alerta para chuvas fortes neste fim de semana, com risco de queda de granizo e rajadas de vento nas regiões Noroeste, Nordeste, Centro, Sul e da Campanha. Nas demais áreas do Estado, ocorre chuva fraca a moderada.

A Defesa Civil informou que as doações precisam se concentrar em colchões, produtos de higiene pessoal e itens para limpeza dos locais afetados pela enchente.