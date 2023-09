Reprodução/Ricardo Stuckert Lula será presidente do bloco a partir de 1º dezembro

Durante o encerramento da reunião da cúpula do G20 na Índia , Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assumiu o posto de presidente do bloco e declarou que sua liderança será focada no combate à fome e debater as questões ambientais .

Lula ainda cobrou mais união entre os países do bloco e pediu paz entre os países, evitando mencionar diretamente a guerra na Ucrânia, um dos principais pontos de debate da cúpula. “Não nos interessa um G20 dividido. Só com uma ação conjunta é que podemos fazer frente aos desafios dos nossos dias. Precisamos de paz e cooperação em vez de conflitos” afirmou Lula.

O presidente do Brasil ainda pediu que os países emergentes estejam presentes nas decisões do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional , na revitalização da Organização Mundial do Comércio (OMC) e na reforma do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Lula defendeu que a dívida externa dos países pobres seja equacionada e revista, já que essas nações não conseguem pagar os débitos.

O mandato do Brasil na liderança do bloco terá três prioridades: Inclusão social e combate à fome ; Transição energética e desenvolvimento sustentável (nas vertentes sociais, econômicas e ambientais); Reforma das instituições de governança global .

Para Lula, os principais problemas mundiais só serão enfrentados quando os países resolverem as desigualdades de renda, de acesso à saúde, educação, de gênero, de raça e de representação. Em seu discurso, Lula explicou que pretende ouvir a sociedade nos temas de interesse do bloco e irá evitar que questões geopolíticas “sequestrem a agenda de discussões” do G20.

O presidente brasileiro ainda mencionou as enchentes no Rio Grande do Sul e também o terremoto no Marrocos .

Em 2024 a reunião do G20 acontecerá no Brasil pela primeira vez, por isso Lula foi escolhido presidente do grupo. O evento acontecerá no Rio de Janeiro entre os dias 18 e 19 de novembro.