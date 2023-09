Ricardo Stuckert 10.09.2023 Lula e Mohammed Bin Salman se reuníram neste domingo (10)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu neste domingo (10) com Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, o mesmo que deu as joias ao ex-presidente Jair Bolsonaro, as quais ele é acusado de incorporar ao patrimônio pessoal.

Lula e Bin Salman concordaram em promover uma visita de empresários sauditas ao Brasil para investimento em obras da carteira de projetos do Novo PAC, além da entrada da Arábia Saudita no Brics.

O Novo PAC foi lançado em agosto e prevê a retomada de parcerias público-privadas na área de infraestrutura, com possibilidade de investimento estrangeiro.

Os sauditas demonstraram interesse, principalmente, as áreas de petróleo e gás e também nas fontes verdes. Lula, por sua vez, agradeceu o suporte e disse que a expertise saudita pode ajudar na transição energética brasileira.

O presidente também falou sobre as relações comerciais entre os dois países, que vêm crescendo ano a ano. Em 2022, o volume comercializado chegou a US$ 8,2 bilhões.



O encontro ocorreu logo após o encerramento da 18ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo do G20, em Nova Delhi, na Índia.

A Arábia Saudita faz parte dos seis novos países membros dos Brics, ao lado de Argentina, Egito, Emirados Árabes, Etiópia e Irã.

O Brasil será a próxima sede do evento, portanto, Lula recebeu das mãos do premiê indiano Narendra Modi o martelo que simboliza o comando do G20, neste domingo (10).