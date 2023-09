Alan dos Santos/Presidência Bolsonaro e o ex-ajudante de ordens Mauro Cid

Em sua primeira aparição nas redes sociais após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, homologar a delação premiada do coronel Mauro Cid , o ex-presidente Jair Bolsonaro não comentou a decisão, mas divulgou um vídeo com frases motivacionais.



"E três pequenas frases que eu mais ouço quando estou no meio do povo: não desista, deus te abençoe e estamos orando por você", disse o presidente em um vídeo curto e sem contextualização. Veja:





A colaboração premiada foi fechada no âmbito do inquérito das milícias digitais, mas apura também, entre outros pontos, os ataques às instituições, a tentativa de golpe e o caso das joias.

Cid foi preso em maio acusado de fraudar o cartão de vacinação do ex-presidente, mas também é acusado de colaborar na incorporação das joias ao patrimônio de Bolsonaro, além de ajudar na contratação de um hacker para invadir o sistema eleitoral.

Ontem, durante a soltura do ex-assessor, Bolsonaro fez três postagens no Twitter sobre o PIX.

"Nesse último 08/setembro 152,7 milhões de transações, via PIX, foram realizadas no Brasil. Um novo recorde diário. Na pandemia com a campanha do "fique em casa, a economia a gente vê depois", o Governo Bolsonaro criou, em abril/2020, o Auxílio Emergencial de R$ 600,00 para 68 milhões de brasileiros que foram proibidos de trabalhar e alimentar suas famílias. Ato contínuo, em novembro/2020 o PIX iniciou sua operação (Governo Jair Bolsonaro). Uma revolução em nossa economia, com pagamentos e transferências sendo realizados instantaneamente, sem cobrança de qualquer taxa."

O advogado do ex-presidente Fábio Wajngarten disse, em postagem nas redes sociais, que "não há o que delatar".

Bolsonaro deve ser internado nesta segunda (11) no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde passará por duas cirurgias para tratar distúrbios digestivos.