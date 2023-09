Reprodução/redes sociais O ex-presidente foi internado diversas vezes desde a facada de 2018

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será internado para realização de dois procedimentos cirúrgicos para tratar problemas no sistema digestório. As cirurgias de correção das alças intestinais e de hérnia de hiato estão marcadas para esta segunda-feira (11) no hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

As alças intestinais são partes móveis do intestino que, se obstruídas, podem impedir que as fezes transitem de maneira adequada. O quadro pode causar dor, acúmulo de gases e dificuldade para defecar.



A obstrução pode tornar necessário o uso de sonda do nariz até o estômago para esvaziar o intestino. Também pode haver a necessidade de colocar uma bolsa de colostomia.

Bolsonaro já foi submetido à cirurgia na região abdominal depois de receber uma facada na barriga durante a campanha eleitoral em Juiz de Fora (MG), no dia 6 de setembro de 2018. Desde então, já são quatro operações na região.

A cirurgia de hérnia de hiato, por sua vez, trata de quadros de refluxo. O procedimento é dividido em duas etapas. Na primeira, eles apertam o hiato. Na segunda, os profissionais voltam o estômago para a região abdominal.

A internação dura, em média, 48 horas e a alimentação precisa ser de forma pastosa, além de ser recomendado descanso por cerca de duas semanas.

Em agosto, Bolsonaro, 68, ficou internado em São Paulo para exames preparatórios.

Bolsonaro voltou ao Brasil em março, após sair do país no último dia do ano de 2022. Desde então tem feito aparições esporádicas em ventos políticos.