Reprodução - 13.12.2022 Cacique Serere Xavante foi preso pela PF em dezembro





O bolsonarista José Acácio Serere Xavante, mais conhecido como Cacique Serere, deixou a prisão em Brasília no sábado (9), usando tornozeleira eletrônica, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Xavante foi preso em 12 de dezembro, por participar de atos golpistas promovidos por bolsonaristas inconformados com a vitória eleitoral do presidente Lula (PT).

De acordo com a Polícia Federal, ele realizou manifestações de cunho antidemocrático em várias partes de Brasília, como o Aeroporto, o Park Shopping, a Esplanada dos Ministérios, em frente ao Congresso e ao hotel onde Lula estava hospedado.







A Procuradoria-Geral da República pediu ao STF a prisão de Serere Xavante argumentando que ele se valeu da posição de cacique do Povo Xavante “para arregimentar indígenas e não indígenas para cometer crimes mediante ameaça de agressão e perseguição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e dos ministros do STF Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso”.