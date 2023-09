redacao@odia.com.br (IG - Último Segundo) O ex-ministro de Bolsonaro afrouxou as regras para uso de agrotóxicos no país





O deputado federal e ex-ministro do Meio Ambiente no governo Bolsonaro, Ricardo Salles , foi flagrado comprando alimentos orgânicos em uma loja de São Paulo. Um cliente que reconheceu o parlamentar gravou as imagens enquanto o confrontava e o vídeo viralizou.

“E aí, deputado Salles, tudo bem? Passou a boiada e agora vem comprar orgânico? Legal, legal, o cara come orgânico mas quer enfiar agrotóxico no rabo do povo. Vai embora. Muito bom, orgulho da nação”, disse o homem com ironia.

HIPOCRISIA! Ricardo Salles comprando alimento orgânico.

MST: um dos maiores produtores de orgânicos no país.

Salles: o da boiada, campeão da liberação de agrotóxicos e que vive de atacar o MST. pic.twitter.com/DTbHPOmvJE — Ivan Valente (@IvanValente) September 9, 2023









Quando era ministro, Ricardo Salles assinou uma normativa que autorizava a redução da distância entre locais onde ocorre a pulverização de agrotóxicos - prática ilegal em diversos países - em relação a regiões povoadas, contaminando moradores de áreas rurais, indígenas, quilombolas e escolas rurais.

Polêmicas e processos

Em agosto, Salles se tornou réu após a 4ª Vara Federal Criminal do Pará aceitar a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal (MPF), acusando-o de integrar uma organização criminosa que operou um esquema para facilitar o contrabando de madeira e outros recursos florestais brasileiros para os Estados Unidos.

Através da Operação Akuanduba, a Polícia Federal investiga o tráfico de madeira ilegal com o consentimento do Ibama (que estava sob o controle do Ministério do Meio Ambiente na época dos crimes).

Depoimentos mostraram que Walter Mendes, ex-superintendente do Ibama no Pará pediu perdão a madeireiros pela realização de uma fiscalização e ameaçou matar os subordinados que cumpriam corretamente suas funções.

Walter, que também se tornou réu, foi coronel das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (ROTA), e chegou ao posto de superintendente do Ibama para atuar como uma espécie de “xerife” do então ministro Ricardo Salles.

Relator da CPI que investigou o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), Salles também acumulou escândalos na condução dos trabalhos do colegiado. Além dos ataques à deputada Sâmia Bomfim e outras deputadas de esquerda, o ex-ministro foi acusado de apologia à ditadura.