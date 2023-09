Reprodução / CNN Brasil - 06.09.2023 Ciclone no Sul provocou cheia de rios, que levou a enchentes em diversos municípios do Rio Grande do Sul





O governo federal tomou medidas para auxiliar os municípios do Rio Grande do Sul afetados pelo ciclone extratropical que causou inundações devastadoras e perdas de vidas. Nesta quinta-feira (7), o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff Barreiros, assinou a declaração de estado de calamidade pública, reconhecendo a gravidade da situação.

As inundações resultantes das intensas chuvas e do ciclone extratropical já provocaram 39 mortes e afetaram mais de 6,3 mil pessoas em nada menos que 80 cidades do estado. Essa situação mobilizou autoridades e a comunidade a agir rapidamente para socorrer e apoiar os afetados.

O reconhecimento federal do estado de calamidade pública abre portas para que os 79 municípios atingidos solicitem verbas para diversas finalidades. Esses recursos visam apoiar a assistência à população, o restabelecimento de serviços essenciais e a reconstrução de infraestrutura e moradias que foram danificadas ou destruídas pelo desastre.

Uma comitiva do governo federal visitou o Rio Grande do Sul na última quarta (6) para avaliar pessoalmente os estragos causados pelas chuvas e entender melhor as necessidades das comunidades afetadas. A visita incluiu a inspeção de abrigos e locais que requerem intervenção urgente.

"O presidente Lula nos garantiu que não faltarão recursos para nenhum município que esteja passando ou tenha passado por qualquer desastre e isso eu reafirmo aqui, sem ter a menor dúvida", declarou o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.





Veja abaixo os municípios que entraram em calamidade

· Caxias do Sul

· Coqueiros do Sul

· Cachoeira do Sul

· Palmeiras das Missões

· Boa Vista das Missões

· Passo Fundo

· Sarandi

· Getúlio Vargas

· Lajeado do Bugre

· Santo Expedito do Sul

· Mato Castelhano

· Erechim

· Santa Maria

· Ibiraiaras

· Nova Bassano

· São Jorge

· Bento Gonçalves

· Protásio Alves

· Marau

· Casca

· Estação

· André da Rocha

· Vacaria

· Cruz Alta

· Chapada

· Montauri

· Santo Antônio do Palma

· Água Santa

· Nova Araçá

· Campestre da Serra

· Carlos Barbosa

· Camargo

· Panambi

· São Domingos do Sul

· Sagrada Família

· Paraí

· Jacuizinho

· Lagoão

· Santo Ângelo

· Boa Vista do Buricá

· Sede Nova

· Eugênio de Castro

· Santo Cristo

· Farroupilha

· São Sebastião do Caí

· Jaguarí

· Ciríaco

· Sertão

· Muliterno

· Candelária

· Lajeado

· David Canabarro

· Estrela

· Arroio do Meio

· Montenegro

· Novo Hamburgo

· Encantado

· Muçum

· Roca Sales

· Colinas

· Imigrantes

· Santa Tereza

· Sapiranga

· Cachoeirinha

· Vanini

· Nova Roma do Sul

· Serafina Corrêa

· Bom Retiro do Sul

· Cotiporã

· São Nicolau

· Cruzeiro do Sul

· Bom Jesus

· Ipê

· Espumoso

· Charqueadas

· Coxilha

· Taquari

· Itapuca

· São Jerônimo