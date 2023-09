Valter Campanato/Agência Brasil - 01/09/2023 Dois homens foram presos por abusos de natureza sexual





Nesta quinta-feira (7), dois homens foram presos por abusar de mulheres e crianças na Esplanada dos Ministérios durante o desfile cívico-militar que celebra o Dia da Independência.





De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal, uma mãe estava comprando pipoca para duas crianças quando um homem de 46 anos se aproximou e abaixou as calças, expondo o órgão sexual. Ele foi levado à 5ª Delegacia de Polícia, na Asa Norte.

Outro homem, de 77 anos, também foi preso no local por passar a mão na bunda de diversas mulheres. Ao ser preso, ele estava em posse de cinco celulares roubados durante o evento.