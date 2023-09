Divulgação/Prefeitura de Cabreúva A empresa ficou destruida com a explosão





A fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) informou que a empresa de Cabreúva-SP onde uma explosão deixou três mortos e dezenas de feridos não fazia manutenção adequada nos fornos, que eram muito antigos.

Neste sábado (2), uma equipe de auditores visitou a empresa Tex Tarugos para vistoriar os equipamentos e as condições de segurança dos trabalhadores e atestaram que a companhia não tinha Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), nem alvará de funcionamento.

"Isso aqui está parecendo uma praça após um bombardeio. Nós vimos que os fornos explodiram mesmo, inclusive atingiram algumas empresas da vizinhança. Nós também sabemos que muitos funcionários foram atingidos por blocos de pedra e alumínio e isso provocou ferimentos muito graves neles", disse Ubiratan Vieira, chefe regional de fiscalização do MTE à TV TEM.







"Não teve manutenção, não estava sendo cuidado adequadamente e, também, houve alguma situação que envolve o uso de equipamento ou substância irregular quando dessa explosão. Foi uma explosão bastante anormal e muito violenta", destacou Ubiratan.

Além do equipamento velho e sem manutenção, o chefe da fiscalização do MTE também apontou que o ambiente da empresa tinha muita sujeira no ambiente de trabalho, descuido com o setor elétrico e extintores vencidos.

Ele ainda apontou a existência de problemas em relação às Comissões Internas de Acidentes de Trabalho (Cipas), que não funcionam adequadamente nem informam os locais perigosos que a empresa possui.

A Tex Tarugos já foi notificada e será autuada pelo MTE. O advogado da empresa informou que aguarda a conclusão das investigações, e segue "prestando assistência às vítimas e aos familiares”.