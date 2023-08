Pablo Jacob / Agência O Globo Advogado deve se candidatar pelo PL





O advogado Frederick Wassef prestou um depoimento de aproximadamente 3 horas e meia à Polícia Federal de São Paulo, após ter se tornado um dos oito intimados a depor simultaneamente sobre o caso das joias sauditas irregularmente vendidas no exterior. Ao chegar, ele falou com a imprensa afirmando ser vítima de fake news e se declarando inocente de qualquer ato irregular ou ilícito.

“Quero aproveitar o momento para dizer o seguinte: Eu tenho sido vítima de uma campanha covarde de fake news, eu estou absolutamente tranquilo, jamais cometi qualquer irregularidade ou ilícito. Eu, Frederick Wassef, jamais mudei de versão, jamais voltei atrás. Olha, tem 30 jornalistas aqui e eu sozinho, eu desafio um dos senhores, me mostre uma gravação, uma fala minha, onde eu disse que eu neguei que eu comprei o relógio, jamais."

Wassef, contudo, está mentindo. Inicialmente, ele negava qualquer relação com o caso das joias, mas acabou confirmando ter recomprado o Rolex dado de presente pela Arábia Saudita ao governo brasileiro em 2019, durante uma viagem oficial de Bolsonaro ao país. O item de luxo foi negociado ilegalmente nos Estados Unidos, e uma das provas do inquérito é o nome de Wassef recibo da recompra do relógio emitido pela joalheria estadunidense.







Além de se esquivar de perguntas sobre o Rolex cravejado de diamantes que comprou de volta para entregar ao Tribunal de Contas da União (TCU), Wassef se recusou a responder aos jornalistas sobre as 32 armas (12 eram fuzis) registradas em seu nome, sem que nenhuma delas fosse encontrada nas operações realizadas pela PF.

"Eu acho que vocês deveriam focar nas pautas de armas nas comunidades, que têm um verdadeiro exército armado com armas de guerra, esse tipo de coisa. A pauta daqui é joias, se vocês querem falar de outra coisa, marcamos uma coletiva de imprensa", disse Wassef. Ao deixar a sede da Polícia Federal, ele disse que não poderia se manifestar sobre o inquérito, que está sob segredo de justiça.