Reprodução/Instagram Padre Júlio Lancellotti, defensor dos direitos humanos





O presidente Lula (PT) concedeu a condecoração Grã-Cruz da Ordem do Mérito do Ministério da Justiça e Segurança Pública ao padre Julio Lancellotti em um decreto publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (29).

A medalha é concedida a pessoas que prestam serviços notáveis ao Ministério da Justiça ou órgãos vinculados à pasta. Entre as personalidades que já receberam a homenagem estão: o ex-presidente Michel Temer; o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes; e a ex-procuradora-geral da República Raquel Dodge.

O padre Julio, que atua na Igreja São Miguel Arcanjo, na zona leste de São Paulo, tem 74 anos e é muito conhecido por seu trabalho de defesa dos Direitos Humanos, especialmente na proteção às pessoas em situação de rua e no combate à aporofobia, que significa o ódio às pessoas pobres.







O pároco também é pedagogo e já recebeu uma série de prêmios e reconhecimentos por seu ativismo em prol do combate às desigualdades sociais, que inclui denunciar casos de violência policial e construções com arquitetura hostil, que restringem o uso do espaço público com o objetivo de repelir moradores de rua que possam se abrigar nesses locais.

No sábado (26), o padre Julio Lancellotti recebeu um bilhete com ameaças deixado na porta da paróquia, dizendo que os dias “de reinado” e de “defensor de bandido” do religioso vão acabar. O responsável pelas ameaças foi identificado e confessou tudo. Infelizmente, não foi a primeira vez que o pároco sofreu ameaças.