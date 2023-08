Divulgação / Arquidiocese de Londrina Cardeal Dom Geraldo Majella Agnelo morreu no norte do Paraná

O Cardeal Dom Geraldo Majella Agnelo, Arcebispo Emérito de Salvador, na Bahia, morreu aos 89 anos, em Londrina, no norte do Paraná, na manhã deste sábado (26). Ele permaneceu à frente da arquidiocese de Londrina entre 1983 e 1991, por oito anos e meio.

Dom Geraldo começou a ter a saúde agravada em dezembro do ano passado, ao sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), de acordo com a Arquidiocese de Londrina. Ele estava em internamento domiciliar e teve uma piora nos últimos dias. O arcebispo morava em Londrina desde 2014.

O Cardeal será sepultado na Cripta da Catedral Metropolitana de Londrina, onde estão sepultados o primeiro bispo e arcebispo, dom Geraldo Fernandes Bijos, e o terceiro arcebispo, dom Albano Botoleto Cavalin.

Antes, ele será velado na Catedral Municipal de Londrina às 8h da próxima segunda-feira (28).

Em carta registrada em cartório em março de 2020, Dom Geraldo expressou o desejo de ser sepultado em Londrina. "Sempre foi minha intenção ser sepultado no lugar onde tivesse residência, quando Deus me chamasse a si. Assim, expresso mais uma vez o meu desejo de ser sepultado em Londrina, com a anuência do Arcebispo desta Sede Metropolitana, quando chegar a minha hora de partir deste mundo", afirmou no texto à época.

Em 2011, o Cardeal leu a carta apostólica na beatificação de Santa Dulce e foi o responsável por escrever a oração da santa.

Ele foi nomeado arcebispo pelo Papa João Paulo II em janeiro de 1999 e empossado em março daquele ano. Em maio de 2001, foi nomeado integrante da Pontifícia Comissão dos Bens Culturais da Igreja e, em 2003, eleito presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Em 2011, Dom Geraldo teve o pedido de renúncia aceito pelo Papa Bento XVI e se tornou Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Salvador.