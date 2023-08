Reprodução - EPTC Carro pega fogo após acidente com ônibus que transportava grupo de dança de Porto Alegre a Novo Hamburgo

Um acidente de trânsito na Avenida Assis Brasil, na Zona Norte de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, deixou feridos em estado grave na manhã desta terça-feira (22). O acidente envolve um carro e um ônibus, que transportava cerca de 30 crianças para um festival de dança em Novo Hamburgo. O carro pegou fogo após a colisão.



O carro estava sendo conduzido por um homem, que foi socorrido pelas pessoas que estavam no local. Já o motorista do ônibus acabou ficando preso nas ferragens, sendo resgatado pela equipe do Corpo de Bombeiros, sendo ambos encaminhados ao hospital. O estado de saúde dos dois motoristas é grave.

Até o momento, não há mais informações sobre outros feridos no acidente. Ao todo, foram encaminhados duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o resgate das pessoas envolvidas.

A colisão teria ocorrido por volta das 11h30, e, segundo relatos de testemunhas à RBS TV, alguns passageiros teriam ficado com o rosto machucado devido ao impacto da batida.

As causas do acidente ainda são incertas. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informou também que a região, que estava com o tráfego parado, está voltando a circulação com lentidão.

12h24 - Trânsito volta a fluir com lentidão em ambos os sentidos da av. Assis Brasil junto à rótula da Bernardino. Agentes da #EPTC orientam a circulação. SAMU e Brigada Militar em atendimento. Motoristas devem evitar a região. pic.twitter.com/Z3RI612NoZ — EPTC - Porto Alegre (@EPTC_POA) August 22, 2023

*Reportagem em atualização