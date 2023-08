Divulgação / Polícia Civil - 17.08.2023 Homem é apontado como grande fornecedor de drogas para a região da Cracolândia, em São Paulo

A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 23 anos por tráfico de drogas na Rua Mutuípe, no Jardim Presidente Dutra, em Guarulhos (SP). Segundo a corporação, ele é acusado de ser um "grande distribuidor de drogas" da Cracolândia, na região central da capital paulista.

O local em que ele estava e onde foi detido nessa quinta-feira (17) era usado para armazenar as drogas que seriam destinadas à região.

Após investigações, os agentes identificaram o ponto e localizaram cerca de 8 kg de cocaína em papelote, 9 tijolos de maconha e cerca de 3 kg de crack em tijolo. Um colete à prova de balas e 40 mil eppendorfs — frascos para cocaína.

Os entorpecentes eram a granel e prontos para a venda. De acordo com a polícia, anotações da hierarquia do tráfico também foram encontradas no local.

O caso foi registrado no 6º Distrito Policial no bairro do Cambuci e as drogas foram encaminhadas para perícia.