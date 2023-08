Edilson Rodrigues/Agência Senado À mesa, em pronunciamento, hacker Walter Delgatti Neto





Durante o depoimento de Walter Delgatti, hacker da Vaza Jato que está sendo ouvido pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), a relatora da comissão, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA), defendeu a quebra do sigilo telemático (ou telefônico) de todas as pessoas que participaram de reuniões com o hacker.

Uma dessas pessoas é a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), apontada como a responsável por mediar os encontros de Delgatti com Bolsonaro e seu entorno. "A partir de agora, precisamos – e vou apresentar [requerimento] – a quebra do sigilo telemático das pessoas que fizeram parte dessas reuniões", afirmou a senadora.

Depoimento contundente

Em seu depoimento à CPMI dos Atos Antidemocráticos do dia 8 de janeiro, o hacker Walter Delgatti, afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro ofereceu a ele um indulto presidencial para realizar uma falsa tentativa de fraudar as urnas, em que ele simularia a impressão de um voto falso com um "código-fonte fake".

“Trabalho com TI, não terminei ainda a faculdade e precisava de internet para poder trabalhar. Nisso, apareceu uma oportunidade da Carla Zambelli de um encontro com o (ex-presidente Jair) Bolsonaro. Eu estava desamparado, sem emprego e ofereceram um emprego a mim”, afirmou.

Além da acusação de inserção indevida de falsos alvarás de soltura e de um pedido falso de prisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, no sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)a pedido de Carla Zambelli, o hacker afirma que foi convidado por Bolsonaro para discutir a possibilidade de violar as urnas eletrônicas antes da eleição de 2022.