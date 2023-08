FreePik O ONS informa que precisou implementar uma ação para impedir que um problema se espalhasse por todo o sistema





O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) divulgou uma nota informando que o apagão que atingiu o Brasil nesta terça-feira (15) se deu por uma “ação controlada” (ou seja, foi proposital) para evitar que um problema na rede pudesse se espalhar. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, decidiu retornar do Paraguai (onde acompanhava Lula em viagem oficial) para lidar com a situação.

Nas palavras do Ministério de Minas e Energia (MME), uma "ocorrência" às 8h31 causou uma "separação elétrica" no sistema interligado de energia.

O último comunicado do MME atesta que até às 12h30 o fornecimento de energia foi normalizado nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. No Norte, 41% da carga já havia sido restabelecida, enquanto o Nordeste já tinha recomposição de 85% e tem todas as capitais com o suprimento normalizado.





Confira, a seguir, a nota do MME na íntegra:

“Ocorrência no SIN interrompe 16 mil MW em todas as regiões do país. Até às 12h25 já foram recompostos 55% da carga da região Norte e 81% da região Nordeste, 13.500 MW de carga. Recomposição concluída nas regiões Sul e Sudeste. Todas as capitais do Nordeste também já se encontram com o suprimento de energia normalizado.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) confirma que hoje, dia 15 de agosto, às 8h31m, houve uma ocorrência no sistema que provocou a separação elétrica das regiões Norte e Nordeste das regiões Sul e Sudeste, com abertura das interligações entre essas regiões. Houve pelo menos 16 mil MW de interrupção de energia. A interrupção no Sul e no Sudeste foi uma ação controlada para evitar propagação da ocorrência.

O Operador, assim que identificou a situação, iniciou ação conjunta com os agentes para restabelecer a energia nas regiões. As causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas.

Até às 12h25 já foram recompostos 55% da carga da região Norte e 81% da região Nordeste, 13.500 MW de carga. Recomposição concluída nas regiões Sul e Sudeste. Todas as capitais do Nordeste também já se encontram com o suprimento de energia normalizado”.