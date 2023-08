REPRODUÇÃO G1 Cidades de 14 estados registram falta de energia





Um apagão nacional deixou várias cidades do Brasil sem eletricidade a partir das 8h20 desta terça-feira (15). Até então, há relatos de falta de energia em 25 estados de todas as regiões do país.

Procurada pelo iG, a Neoenergia, responsável pelo abastecimento em Pernambuco, informou que “uma ocorrência de grande porte no Sistema Interligado Nacional (SIN) afetou o suprimento de energia em diversos estados brasileiros” nesta manhã. Em Pernambuco, há informações sobre apagão no Recife, em Olinda e Jaboatão dos Guararapes.

As causas do problema, suas proporções e a previsão de normalização do fornecimento de energia, no entanto, só podem ser esclarecidas pelo Operador Nacional do Sistema (ONS). A reportagem do iG está tentando contato com o operador, mas até o momento não houve resposta, nem divulgação de nota ou comunicado oficial sobre as causas do apagão.

Até o momento, o único pronunciamento oficial disponível é o do Ministério de Minas e Energia, que emitiu uma nota afirmando que "uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional (SIN) interrompeu 16 mil MW de carga em estados do Norte e Nordeste do Brasil", além de afetar alguns estados no Sudeste.

Leia a nota na íntegra:

"O Ministério de Minas e Energia (MME), a partir de dados do Operador Nacional do Sistema (ONS), informa que uma ocorrência na rede de operação do Sistema Interligado Nacional (SIN) interrompeu 16 mil MW de carga em estados do Norte e Nordeste do Brasil, nesta terça-feira (15/8). Estados do Sudeste também foram afetados.

A interrupção ocorreu devido a abertura, às 8h31, da interligação Norte / Sudeste e as causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas. A recomposição já foi iniciada em todas as regiões e até às 9h16, 6 mil MW já foram recompostos.

A equipe do MME está trabalhando para que a carga seja plenamente restaurada o mais breve possível. O Ministro Alexandre Silveira já determinou a criação de uma sala de situação e acompanha o processo de retomada, bem como determinou a apuração das causas do incidente.



Assessoria Especial de Comunicação Social".

Este texto está em atualização.