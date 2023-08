Roberto Oliveira/ALESP Mauro Lourena Cid, pai de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro

Alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) nesta sexta (11), o general da reserva do Exército, Mauro Lourena Cid, é suspeito de envio de valores de jóias e esculturas recebidas pela presidência da República aos Estados Unidos. Ele é pai de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL).

A PF cumpriu mandados de busca e apreensão que visam esclarecer o esquema de jóias enviadas ao ex-presidente por autoridades sauditas. Mauro Lourena foi um dos alvos. A PF encontrou uma fotografia em que o pai de Cid aparece no reflexo de uma escultura, que estava sendo cotada para venda.

Mauro Lourena e o ex-presidente foram colegas de turma na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende, no Rio de Janeiro, na década de 1970. Durante a gestão de Jair Bolsonaro, o general Lourena chefiou o escritório brasileiro da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), nos EUA, e recebia o pagamento em dólar.

No início deste ano, o pai de Mauro Cid manifestou inconformidade com a inação do Exército e os setores mais bolsonaristas da política que teriam "isolado" seu filho. Cid filho está detido por falsificar e invadir dados de vacinação de si mesmo e do ex-presidente Bolsonaro, além de também ser investigado em um esquema de rachadinha que teria beneficiado Michelle Bolsonaro.