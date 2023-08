redacao@odia.com.br (Agência Brasil) Silvinei Vasques nega interferência no 2º turno das eleições





A Polícia Federal encontrou provas de que as blitze no segundo turno das eleições foram intencionalmente direcionadas para prejudicar a votação de Lula. As evidências obtidas pela PF foram a base de sustentação do pedido de prisão do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, detido preventivamente nesta quarta-feira (9).

Segundo informações do G1, os investigadores encontraram imagens com o mapeamento das cidades da região Nordeste onde Lula teve mais de 75% dos votos no primeiro turno em celulares de policiais rodoviários.

Também foram descobertas conversas sobre uma reunião da cúpula da Polícia Rodoviária em que Silvinei teria determinado a realização de um “policiamento direcionado” às cidades em que Lula obteve mais votos .







Em depoimento na CPI dos Atos Golpistas, Silvinei Vasques negou que tivesse dado qualquer ordem ou direcionamento dessa natureza à força policial. Diante dos novos fatos e da constatação de inconsistências no primeiro depoimento, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da CPMI dos Atos Antidemocráticos, declarou que pretende convocar Silvinei para novo depoimento em breve.

Vasques declarou voto no ex-presidente Jair Bolsonaro na véspera da eleição presidencial. Ele foi indicado para o cargo pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente.



Segundo investigadores, a PF também avançou nas investigações em relação ao ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que esteve nesta terça-feira (08) na CPI dos Atos Golpistas.

Em depoimento aos parlamentares, ele negou ter participado de qualquer reunião na Bahia para tratar de direcionamento das blitze no Nordeste em locais onde Lula era o favorito nas eleições. Os investigadores avaliam que, em breve, terão também provas contra o ex-ministro da Justiça.