Reprodução/Marinha De acordo com a Marinha, a aeronave era um UH-15 Super Cougar do 2º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral





A Marinha divulgou, na noite desta terça-feira (8), a identidade dos dois militares mortos na queda de um helicóptero. O acidente com a aeronave do modelo UH-15 Super Cougar aconteceu na cidade de Formosa, no interior de Goiás.

De acordo com a corporação, as vítimas fatais do incidente foram o Sargento Luís Fernando Tavares Augusto, que servia no Batalhão de Blindados de Fuzileiros Navais, e o Sargento Renan Guedes Moura, lotado na Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador.

"A MB informa que foi instaurada uma Comissão de Investigação de Acidente Aeronáutico para apurar as circunstâncias do acidente. Um Relatório Preliminar com informações como histórico da ocorrência, laudos e pareceres técnicos deverá ser concluído no prazo de 180 dias", informou a Marinha em nota.





A queda do helicóptero ocorreu durante um exercício de Fast Rope, técnica usada para o desembarque rápido de uma tropa realizado em "ambiente adverso". A Marinha ressalta ainda que mísseis ou armamentos pesados não estavm envolvidos na atividade.

Além dos dois oficiais que vieram a óbito, outros 12 ficaram feridos. Três deles permanecem internados na Unidade Médica Expedicionária da Marinha, enquanto sete foram encaminhados ao Hospital Regional de Formosa e dois ao Hospital das Forças Armadas.