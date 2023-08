Reprodução: Redes Sociais PM atuando na Cidade de Deus

Um adolescente de 13 anos foi morto a tiros durante ação da Polícia Militar na Cidade de Deus , comunidade da zona oeste do Rio de Janeiro , na noite de domingo (6). Segundo moradores, os disparos atingiram o jovem enquanto ele estava em uma moto.

Os familiares disseram ainda que ele não tinha nenhum envolvimento com o crime.

"Eram duas crianças na moto. Estavam erradas por estar na moto, mas não estavam levando perigo para os policiais", declarou o tio da vítima em entrevista à NGB News. "Acabaram com um sonho. Era uma criança que em qualquer clube que fazia a peneira, passava".

"Eles estavam de moto na principal da CDD, a polícia encontrou com eles e deu muitos tiros neles. Deu muito tiro neles! Meu sobrinho é pequeno, tem corpo de criança, e está com mais de 5 tiros espalhados pelo corpo. Muito tiro em uma criança de 13 anos", disse a tia do jovem.

Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, equipes do Batalhão de Polícia de Choque realizavam policiamento quando, na esquina da Estrada Marechal Miguel Salazar com Rua Geremias, “dois homens em uma motocicleta atiraram contra a guarnição”. “Após confronto, um adolescente foi encontrado atingido e não resistiu aos ferimentos”, afirmou a corporação.

“A área foi isolada e a Delegacia de Homicídios da Capital, acionada. O comando já instaurou um procedimento para averiguar as circunstâncias do fato e colabora integralmente com as investigações da Polícia Civil”, completa a nota da PM.

Ainda, uma pistola calibre 9mm foi apreendida no local, segundo a polícia.

Segundo o Instituto Fogo Cruzado, somente em 2023 já são 47 adolescentes e crianças que foram baleados. Destes, 21 morreram. No ano passado, até agosto, foram 33 menores baleados e 14 mortes.