Divulgação Um dos ganhadores é do Recife, enquanto o outro vive no município de Limoeiro, no Agreste do estado





Duas apostas feitas em Pernambuco acertaram os números do sorteio da quina sorteados no sábado (5). No caso da Mega-Sena, ninguém acertou as seis dezenas, acumulando o prêmio principal que pode chegar a R$ 75 milhões.

Um dos apostadores que acertou a quina é de Limoeiro (cidade do Agreste pernambucano), ou outro, do Recife. Cada um deles vai levar um prêmio de R$ 49.036,67. Os números sorteados foram 06 - 17 - 29 - 35 - 45 - 48.





Na quadra, Pernambuco teve 146 apostas vencedoras, com os prêmios variando a depender do tipo de aposta. É possível apostar na loteria virtual ou presencialmente, através do site da Caixa ou nas casas lotéricas até às 19h do dia de cada sorteio.

Além disso, para registrar a aposta é necessário ser maior de idade, fazer um cadastro e preencher o número do cartão de crédito do apostador.