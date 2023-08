Divulgação Ratinho Jr.

O programa eleitoral de 2022 do governador do Paraná, Ratinho Jr, comandado pelo estrategista argentino Jorge Perez, concorre no final do mês ao “The Napolitan Victory", um dos prêmios mais reconhecidos do mundo na área de propaganda política.

Radicado no Brasil, Jorge Gerez, que esteve à frente da elaboração dos programas de rádio e TV do governador Ratinho Junior em 2018 e 2022, foi indicado aos prêmios de "Estrategista do Ano" e "Consultor do Ano" . campanha do ano e spot de tv do ano e mais 11 categorias nos “Victory Awards”. A premiação, concedida pela Washington Academy of Political Arts and Sciences dos Estados Unidos, é considerada o Oscar do marketing político pelos especialistas e ja agraciou as campanhas de Andrés Manuel López Obrador à presidência do México e José Mujica, ex-presidente do Uruguai, entre outras.

Perez tem larga experiência em campanhas eleitorais vitoriosas no Brasil e em outros países da América Latina. Ele já conquistou outros prêmios internacionais pelo seu trabalho na área, como o Rising Star da revista campaing and elctions (USA), e o Reed Latino Awards, considerado o maior prêmio do marketing político na América Latina.