Montagem iG / Imagens: reprodução Jovem é preso ao fazer música debochando de morte de PM

A Polícia Civil prendeu um jovem de 21 anos que gravou um vídeo cantando uma música em que debocha da morte do agente da Rota Patrick Bastos Reis, morto na última semana no Guarujá, no litoral de São Paulo.

Adelso dos Santos de Almeida Júnior foi detido acusado de apologia ao crime e associação ao tráfico. Ele foi preso em flagrante em frente a um supermercado e o celular em que o homem gravou o vídeo foi apreendido.

Em uma das imagens obtidas pelo g1 , Adelso aparece cantando uma música relatando o dia em que o PM e outro agente foram baleados na comunidade Vila Julia. No vídeo, ele diz que os bandidos estavam "cheios de ódio" e debochou dos policiais atingidos.



Na letra, ele ainda cita que estava com uma arma na cintura, que foi apreendida pela PM no local do crime.

Veja a letra que ele cantou:

"Se é apologia, eu vou mandar

Vou mandar, mando aí

Eu troco tiro com a Baep

E é sem medo de morrer

Aqui é o [nome da fação]

Eu sou do crime organizado

Pode descer lá, Rota

Da capital de São Paulo

Os 'menor' cheio de ódio

Com a 9 na cintura

Eu tava no horário

Do nada vira a viatura

Trocaria do c...

Eu vou contar pra vocês

Nós mandamos um montão

Baleamos...

Um ficou f...

E o que 'deitou' foi o Reis."

O advogado de Adelso, Silvano José de Almeida, disse à TV Tribuna que o suspeito estava alcoolizado quando gravou o vídeo e discordou da prisão.

"Ele não faz parte de organização criminosa e não estava presente no dia dos fatos que vitimaram lamentavelmente o policial militar. Está arrependido", afirmou o advogado.

A Polícia Civil prendeu três suspeitos envolvidos na morte do PM até o momento.