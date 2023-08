Reprodução Foram gastos R$ 5.823.077,08 para consertar o erro do DER-PI





Após repercussão negativa nas redes sociais, o Governo do Estado do Piauí apagou uma ciclofaixa que foi implantada entre as pistas das rodovias PI-140 e PI-141, colocando as vidas e integridade física dos ciclistas em imenso perigo, expondo os usuários da via ao risco de atropelamento.

O equipamento, que ficava localizado no município de Canto do Buriti, começou a ser apagado pelo DER-PI ainda na quinta-feira (2), assim que o erro repercutiu. Além de ser absurdo, o erro do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PI) na implantação da ciclofaixa fere as regras estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para a instalação de ciclofaixas, ciclovias e ciclorrotas.

A ciclofaixa da morte instantânea foi inaugurada no Piauí. A ciclofaixa foi instalada no meio de uma de uma rodovia. pic.twitter.com/yE7utMlK25 — Flávio Costa (@flaviocostaaf) August 3, 2023







Como as ciclofaixas não prevêem segregação física entre ciclistas e o tráfego de veículos - como ocorre com as ciclovias - elas só podem ser implantadas em vias com velocidade máxima permitida de 40 km/h.

Diante da velocidade da via onde a ciclofaixa foi implantada, nem mesmo uma ciclovia, com separação física entre ciclistas e veículos, poderia ser feita no local sem que a velocidade máxima da via fosse reduzida para 60 km/h, com fiscalização eletrônica, sob pena do Estado ser acusado de irresponsabilidade.

Além disso, o CTB estabelece que as bicicletas não podem ser conduzidas em vias de trânsito expresso, nem em rodovias sem acostamento ou faixas próprias. A ciclofaixa em questão foi implantada entre duas rodovias de pista simples, de mão dupla, aumentando ainda mais os riscos aos quais os ciclistas estavam expostos.

Diante das críticas, o DER-PI informou, por meio de uma nota, que a obra do contorno rodoviário da cidade de Canto do Buriti está em execução e não terá mais ciclofaixas na faixa central, e “contará com todos os dispositivos de segurança exigidos pela legislação”.

A nota informa também que o projeto para reformar 4,2 km do entorno viário, apagando o erro, custará R$ 5.823.077,08. O valor gasto para fazer a ciclofaixa equivocada, no entanto, não foi divulgado.







Confira a nota oficial do governo do Piauí

“Sobre o projeto do contorno rodoviário da cidade de Canto do Buriti, a 400 km ao sul de Teresina, o Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí (DER/PI) informa que a obra ainda está em execução e tem hoje apenas uma faixa sendo utilizada pela população.

Informa ainda que a ciclovia não foi concluída e estão sendo feitos ajustes e adequações no projeto básico, para aperfeiçoá-lo e garantir total segurança aos usuários. Uma dessas alterações é o deslocamento da ciclofaixa para a margem esquerda, que está sendo implementada com a manutenção de todos os dispositivos de segurança exigidos por lei para obras viárias.

A obra do entorno rodoviário contempla uma extensão de aproximadamente 4,2 quilômetros, de um total de 10,89 quilômetros. O valor total da obra é R$ 5.823.077,08. O projeto prevê a execução da conclusão dos serviços de Implantação e Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo – TSD, do Contorno Rodoviário da cidade de Canto do Buriti – PI, trecho: Entrada da PI-141 (Canto do Buriti / Elizeu Martins) / Entrada PI-140 (Canto do Buriti / São Raimundo Nonato), com extensão de 4,164 km.

O contorno rodoviário contempla duas vias principais com 7 metros de largura cada, dividida em 4 faixas para o fluxo dos veículos, bem como uma ciclofaixa com extensão de 4,10 km, dois passeios (um para cada via), drenagem superficial (sarjeta, meio-fio, entrada d’água e descida d’água), ampliação de um bueiro triplo e sinalização horizontal e vertical.

O órgão reitera que a obra é muito importante para a mobilidade urbana e contribuirá de forma significativa para a fluidez do trânsito na cidade e na região sul do Estado. A população do Piauí, em especial da região do território Vale dos Rios Piauí e Itaueira, terá, após a obra finalizada, uma importante via de mobilidade urbana, com o atendimento a todas as normas de segurança de trânsito.”