O sindicato dos metroviários adiou a assembleia para aguardar uma possível negociação





Na quarta-feira (2), o Sindicato dos Metroviários do Recife realizará uma assembleia da categoria para votar uma possível greve geral do sistema de transporte por trens urbanos às 18h, na Estação Recife. O encontro aconteceria, inicialmente, nesta terça-feira (1º), mas foi adiado para ampliar as chances de negociação favorável às reivindicações dos trabalhadores do metrô e, quem sabe, evitar a greve.

O motivo do adiamento é uma sinalização que o Governo Federal teria dado, no sentido de discutir o Acordo Coletivo de Trabalho 2023-2025 e a retirada da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) do Plano Nacional de Desestatização (PND), duas reivindicações importantes da categoria.







“O Sindmetro-PE participou de uma reunião virtual na tarde de segunda (31) com a Secretaria Geral de Diálogo da Presidência da República, na qual ficou acordado que para a discussão do nosso ACT é necessária uma reunião entre a CBTU, Sindicato dos Metroviários de PE, Sindicato dos Ferroviários do NE, e como mediadores a Secretaria de Diálogos e convidados, a SEST (Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais), o Ministério do Trabalho e a Secretaria do PPI. Essa reunião ocorrerá no máximo até a quarta-feira (2), durante o dia, antes da assembleia geral”, disse o sindicato por meio de nota.

Os metroviários estão em Estado de Greve desde o fim do mês de abril, como forma de pressionar o Governo Federal a retirar a CBTU do Plano Nacional de Desestatizações, o que não aconteceu em sete meses da gestão Lula, revoltando a categoria. Além disso, os trabalhadores alegam que em junho a Administração Central da CBTU fechou uma proposta de Acordo Coletivo de Trabalho que agora diz não poder cumprir, porque o governo federal não aceitou.