redacao@odia.com.br Cristiano Zanin foi nomeado para cargo de ministro do STF

A Justiça do Distrito Federal tornou réu o homem que xingou o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), no aeroporto de Brasília em janeiro deste ano. A decisão foi assinada pelo juiz Tarcísio de Moraes Souza, da 6ª Vara Criminal de Brasília, que entendeu que suspeito cometeu ato de injúria contra Zanin.

O caso aconteceu no começo do ano, quando Zanin escovava os dentes em um banheiro do aeroporto. Luiz Carlos Bassetto Junior se aproximou do ministro e gravou os xingamentos de “safado” contra o magistrado.

Basseto ainda ameaçou a agredir Zanin, que ficou em silêncio durante os ataques. Para o suspeito, o então advogado merecia uma “mão na cara”.

"Tinha que tomar um pau de todo mundo que está na rua", afirmou o homem.

A Justiça deu até 10 dias para que Bassetto se pronuncie sobre o caso. O indiciamento é um pedido do Ministério Público, que entendeu haver crimes de injúria, ameaça e incitação ao crime.

A reportagem ainda não conseguiu localizar a defesa de Luiz Carlos Bassetto Junior. O ministro Cristiano Zanin também não se pronunciou sobre o caso.