Reprodução Lula ao lado de Arthur Lira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sinalizou ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL), de que vai agilizar a entrada do Centrão no Palácio do Planalto. O petista foi cobrado nos últimos dias a dar espaço aos partidos para conseguir ter melhor governabilidade no segundo semestre.

Em conversa com Lira, Lula disse que se reunirá com lideranças do Progressistas e Republicanos nos próximos dias para alinhar as trocas ministeriais. Os partidos pleiteiam as pastas do Desenvolvimento Social e Esporte, mas devem ficar com Ciência e Tecnologia e Portos e Aeroportos.

Os cotados para assumir as pastas são André Fufuca (Progressistas-PB) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE). Lula já afirmou que aceitará os dois nomes na composição do Planalto.

O chefe do Planalto pretende se reunir com Fufuca e Costa Filho na primeira semana de agosto para definir os trâmites das trocas ministeriais. Além deles, Lira e o líder do Republicanos na Câmara, Hugo Motta (PB) devem participar do encontro.

Lula mira agilizar os acordos para iniciar o segundo semestre com articulação política melhor que os primeiros seis meses de mandato. O PT tem admitido a preocupação de dificuldades em pautas de interesse do Planalto, como o Arcabouço Fiscal e a mudança na tabela do Imposto de Renda, caso não forme maioria na Câmara dos Deputados.

No primeiro semestre, o governo teve decretos derrubados e quase perdeu a estrutura ministerial após a falta de articulação política com os deputados.

Além dos ministérios, Lula deve ser cobrado para trocar a presidência da Caixa e dos Correios. Enquanto o Progressistas quer tirar Rita Serrano do comando do banco, enquanto o União Brasil quer a empresa de telégrafos.

O petista, porém, está resistente em tirar nomes ligados ao seu partido, por receio de aumentar a insatisfação de deputados e senadores do PT. As negociações devem ser retomadas na próxima semana, quando retornará os trabalhos do Legislativo.