MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL O vídeo que Bolsonaro compartilhou foi gravado por Ze Dirceu em 2021





Nesta quinta-feira (27), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível até o ano de 2030, usou sua conta no X para (ou Twitter) para compartilhar um vídeo antigo de Zé Dirceu (PT) - ex-ministro da Casa Civil no governo Lula - gravado em 2021, para insinuar que o Partido dos Trabalhadores tem participação na facada que Bolsonaro levou em 2018, quando ainda era candidato à presidência.

Apesar da insistência do ex-presidente na afirmação de que a facada foi um crime político orquestrado por seus opositores, ainda em 2018 o delegado da Polícia Federal Rodrigo Morais, responsável pela investigação do atentado, concluiu que Adélio Bispo agiu sozinho, ou seja, não houve mandante.

Além disso, em 2019 juiz Bruno Savino, da 3ª vara da Justiça Federal em Juiz de Fora, concluiu que Adélio - diagonisticado com Transtorno Delirante Persistente - é "inimputável", ou seja, não pode ser punido criminalmente devido à sua condição de saúde mental.

O que disse Zé Dirceu?

Na gravação, Zé Dirceu afirmou que se não fosse a adesão política ao Bolsonarismo e o impedimento à continuidade do segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, o PT venceria a eleição de 2018, fosse com Lula livre, ou preso com Haddad saindo vitorioso. Em seguida, ele pondera que, apesar do cenário favorável ao partido, o resultado de uma eleição pode mudar tanto por força de erros de cálculo político, decisões judiciais ou fatos imprevisíveis - momento em que Dirceu cita a facada que Bolsonaro levou em Juiz de Fora.





“Nós não vamos disputar a eleição contra o bolsonarismo, mas a adesão ao bolsonarismo foi para nos tirar do poder, porque nós íamos ganhar a eleição de 2018. Se Dilma governasse até o final do governo dela, com o Lula sendo candidato em 2018, a gente venceria a eleição. Aliás, ele venceria em 2018, com tudo que aconteceu ou, em liberdade, elegeria o Haddad. (...) A possibilidade era grande, poderia acontecer qualquer fato, como acontece às vezes, que impedisse isso, ou erros nossos. Como foi a facada no Bolsonaro, como foi a decisão do Fachin, são coisas imprevisíveis na política”, disse Zé Dirceu.

Contudo, ao compartilhar o vídeo - que foi postado por terceiros e tem edição - Bolsonaro dá a entender que endossa uma narrativa de que o ex-ministro estaria assumindo que o PT participou do crime.