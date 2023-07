Reprodução Pai quebra para-brisa para salvar criança no Texas, nos Estados Unidos

Na última quinta-feira (19), um homem acidentalmente esqueceu as chaves dentro do veículo em Harlingen, no Texas, que se trancou com um bebê ainda dentro. O pai da criança precisou quebrar o para-brisa do seu carro para salvá-la do calor extremo do sul dos Estados Unidos, que chegou a quase 38°C na ocasião.

As imagens mostram o desespero das pessoas ao redor na tentativa de garantir a segurança da criança. Depois de abrir o para-brisa, a mãe teria entrado dentro do veículo e transferido a criança para o pai, que ficou do lado de fora. A criança não se feriu, e os socorristas chegaram depois que ela foi salva pelos adultos ao redor, segundo a CNN.

Veja o vídeo:

