Reprodução Incêndio no Hospital Jardim Cuiabá

Um princípio de incêndio no Complexo Hospitalar, no Bairro Jardim Cuiabá, na capital de Mato Grosso, ocorreu na manhã desta terça-feira (25). As chamas teriam começado no 4° andar da unidade, onde estão as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Segundo os bombeiros , não houve vítimas ou feridos.

O hospital informou, através de nota, que o incêndio começou na sala de repouso de enfermagem e logo foi controlado. Segundo a unidade, os médicos, profissionais da área de saúde e técnicos, estão prestando o apoio necessário aos pacientes e familiares. Os pacientes precisaram ser retirados do local.

Seis unidades do Corpo de Bombeiros estiveram no local para cessar o fogo , que foi controlado por volta das 10h.

A Avenida das Flores, onde o hospital está localizado, foi fechada para auxiliar no controle do incêndio.





Veja a nota da assessoria do hospital

"Na manhã desta terça-feira (25.07), por volta das 10 horas houve um princípio de incêndio no Complexo Hospitalar de Cuiabá. O fogo que começou na sala de repouso de enfermagem foi controlado rapidamente. Ainda não se tem informações de como fogo começou. Os pacientes foram retirados rapidamente e não houve nenhum ferido. Nenhum dos internados precisou ser removido para outras unidades de saúde.

O Corpo de Bombeiros está presente no local, dando todo suporte necessário. A diretoria do hospital, bem como médicos e profissionais da área de saúde e técnicos, estão disponibilizando apoio necessário aos pacientes e familiares, ressaltando que, felizmente, não foi registrado caso de feridos. A nota emitida confirma que não houve feridos e que o princípio de incêndio foi contido com preventivos. Neste momento, os Bombeiros estão auxiliando na retirada dos pacientes. A situação está totalmente controlada."