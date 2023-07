Divulgação/Polícia Civil do Piauí São Paulo foi o estado com o maior número de roubos e furtos de celulares em 2022





O 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública , divulgado nesta quinta-feira (20), aponta que um milhão de celulares foram roubados e furtados no Brasil ao longo de 2022. O levantamento foi feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.



Foram 508.335 roubos e 490.888 furtos dos dispositivos no ano passado, totalizando 999.223 ocorrências no país inteiro. Os dados mostram que, em média, 2.738 celulares foram levados por dia.

O número total de ocorrências verificado no ano passado representa um aumento de 16,6% em relação a 2021, quando 852.991 aparelhos foram furtados ou roubados. Em 2020, o número foi de 825.923.





O estado que registrou o maior número de roubos e furtos dos aparelhos telefônicos foi São Paulo, com 346.518 ocorrências, ou seja, 30% do total registrado no país. A Bahia aparece no segundo lugar do ranking, com 83.433 perdendo os dispositivos.

Roraima e Acre, por outro lado, foram as unidades federais que registraram os menores números de roubos e furtos de celulares, com 3.322 e 4.763 ocorrências do tipo, respectivamente.