Reprodução/redes sociais Enisete Fátima trabalhava há 21 anos para prestadora de serviços aeroportuários

Uma funcionária do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, foi atropelada por um caminhão-tanque em uma área restrita do pátio. Enisete Fátima Gabriel era líder do setor de limpeza e chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital.

Segundo a reportagem do G1, o acidente ocorreu na tarde da última quinta-feira (13) às 15h30. Enisete foi atingida por um caminhão de uma empresa terceirizada, responsável pelo abastecimento das aeronaves. O motorista do caminhão prestou socorro à vítima, que passou por cirurgia no Hospital Saboya, mas faleceu na sexta-feira (14).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a polícia civil foi acionada para atender a ocorrência. O motorista do caminhão, de 56 anos, foi encaminhado para a delegacia onde prestou depoimento e foi liberado.

Ainda conforme a SSP, os envolvidos foram encaminhados até a delegacia, onde prestaram depoimento e foram liberados. A Swissport afirmou que está prestando assistência para a família de Enisete.

A Swissport diz que está prestando assistência para a família da vítima, e o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Prestadoras de Serviço Auxiliares de Transportes Aéreos (Sinteata) postou nas redes sociais uma nota lamentando o falecimento de Enisete.

"É com profunda consternação que tomamos conhecimento do falecimento da companheira Enisete de Fátima Gabriel, líder de limpeza no aeroporto de Congonhas, ocorrido nesta sexta-feira, 14 de julho de 2023. Neste momento de grande dor, manifestamos nossas mais sinceras condolências e nos colocamos à disposição dos familiares e amigos, nos unindo em oração para que sua passagem possa ser compreendida com a infinita bondade e misericórdia de Deus", afirmou o Sindicato nas redes sociais.