Reprodução/Arquivo pessoal Avião derrapou no aeroporto de Florianópolis nesta quarta-feira (12)

O avião que derrapou durante o pouso no aeroporto de Florianópolis nesta quarta-feira (12) foi retirado da pista nesta quinta (13) após quase 24 horas.

O avião da LATAM havia saído de Guarulhos (SP) com destino a Florianópolis quando, no momento do pouso, acabou passando dos limites da pista. O incidente aconteceu por volta de 9h20 de quarta e fez com que o avião ficasse atravessado na pista.

Nessas 24 horas, a pista foi interditada e dezenas de voos precisaram ser cancelados ou remanejados para outros aeroportos.

A remoção do avião foi concluída por volta das 7h39 desta quinta (13) por profissionais especializados de São Paulo.

A concessionária do aeroporto, Zurich Airport Brasil, informou sobre a recomposição do pavimento já foi finalizada e que a pista foi liberada para pousos e decolagens às 9h.















A LATAM divulgou uma nota sobre o ocorrido:

''A LATAM Airlines Brasil informa que o seu Recovery Team concluiu na manhã desta quinta-feira (13/7) o processo de remoção da aeronave Airbus A321 (PT-MXM). Com a reabertura operacional do aeroporto, a companhia volta a operar normalmente pousos e decolagens na capital catarinense.

A LATAM notificou todos os clientes com viagens de/para Florianópolis afetados para que possam modificar os seus voos sem custos ou solicitar o reembolso integral da sua passagem aérea diretamente na seção Minhas Viagens (https://www.latamairlines.com/br/pt/minhas-viagens).

A companhia reitera que todos os fatos relacionados a este incidente serão apontados oficialmente pelas autoridades competentes. A LATAM adota todas as medidas técnicas e operacionais necessárias para garantir uma operação segura para todos.''