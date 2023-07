Divulgação O primeiro caso de superfungo no Brasil foi identificado em 2020.

Pernambuco confirmou a décima ocorrência do superfungo Candida auris nesta terça-feira (4). O Hospital Getúlio Vargas, na capital Recife, suspendeu novos atendimentos para conter o avanço no contágio.

O paciente é um homem de 52 anos, que está internado em leito isolado no Hospital Miguel Arraes (HMA), em Paulista. Ele deu entrada primeiro no Hospital Getúlio Vargas, na capital, com um ferimento na perna, e depois foi transferido ao HMA.

A transferência foi feita por conta de uma orientação da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco para que o HGV suspendesse novos atendimentos para conter o avanço no contágio do Candida auris.

O fungo Candida auris foi registrado pela primeira vez no Japão, em 2009. No Brasil, o primeiro caso foi identificado em 2020. Até o momento, infectologistas observaram que o fungo atinge quem está com o sistema imunológico enfraquecido.