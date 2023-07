Reprodução/Twitter Bolsonaro em motociata no município de Petrolina (PE).

O Ministério Público Federal de Caruaru (PE) abriu um inquérito para apurar possíveis falhas por parte da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na fiscalização das motociatas organizadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus apoiadores no agreste pernambucano.

O ex-presidente promoveu eventos do gênero ao longo de toda a sua campanha à reeleição no ano passado.

Tanto ele quanto os bolsonaristas participavam das motociatas sem capacete, uma infração grave de acordo com o Código de Trânsito. O episódio alvo do inquérito ocorreu em junho de 2022, mas se repetiu em setembro do mesmo ano, quando foi de Garanhuns, município próximo à cidade natal do presidente Lula, até Caruaru.

A procuradora responsável por abrir o inquérito defende que há necessidade de aprofundamento das investigações para que sejam adotadas as providências judiciais ou extrajudiciais apropriadas.

Em fevereiro deste ano a PRF se pronunciou sobre a suposta inércia nessas manifestações políticas em resposta a um requerimento da agência Fiquem Sabendo. O órgão afirmou que o ex-presidente não tinha necessidade de usar o equipamento de segurança já que as vias estavam fechadas para circulação:

“​​Os acontecimentos em tela tratavam de um evento presidencial, previamente informado à autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, no caso a própria Polícia Rodoviária Federal, inclusive com a autorização e planejamento da PRF, tanto que existem policiais rodoviários federais realizando a segurança viária, com ações diversas, destacando-se o isolamento da área e garantia da segurança do local, no momento do evento”, disse o comunicado.