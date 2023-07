Pixabay A grande resistência contra medicamentos tornou o superfungo uma preocupação global.

O estado de Pernambuco confirmou a décima ocorrência do superfungo nesta terça-feira (4). No Brasil, o primeiro caso foi identificado em 2020 , e houve um aumento dos números ao longo da pandemia, em 2021 e 2022. Mas o que se sabe atualmente sobre o Candida aurius , conhecido como superfungo?

O que é?

O superfungo foi registrado pela primeira vez em 2009, no Japão. Ele se tornou uma preocupação mundial por conta da grande resistência contra medicamentos, alta taxa de mortalidade e longa permanência nos ambientes pela dificuldade de desinfecção.

Principais vítimas e focos de contaminação

O lugar mais comum de contaminação é o hospital, por isso, o superfungo acomete em geral pacientes graves, que permanecem por longos períodos em UTIs.

Proliferação

A transmissão acontece através do contato direto com objetos ou pessoas infectadas, o que tem preocupado especialistas e órgãos da saúde no mundo inteiro.

Apesar de pertencer ao reino Candida, que já é amplamente conhecido na área da saúde, o combate do superfungo não é simples como o da Candida albicans (fungo causador da candidíase), que pode ser tratado com fungicidas de farmácia.

Essa espécie produz um ‘biofilme’, camada que a protege do fluconazol, da anfotericina B e do equinocandina, três dos principais fungicidas — o que dificulta seu tratamento.

Como ele age?

Em princípio, o paciente com superfungo é assintomático. Ele se torna uma preocupação caso haja infecção no sangue. Em contato com a corrente sanguínea, o Candida auris pode desencadear problemas no sistema respiratório, sistema nervoso central, órgãos internos e pele, podendo ser até letal em alguns casos.

Como você pode se prevenir?

O número de casos encontrados acende o alerta para que o cuidado com a limpeza e desinfecção de equipamentos hospitalares seja ainda mais criteriosa. Por isso, o ideal é sempre higiene as mãos corretamente, fazer o uso adequado de materiais de proteção e manter a limpeza de ambientes com pacientes infectados, no caso dos profissionais da saúde.