Kássio Nunes Marques

O ministro Kassio Nunes Marques afirma que o sistema eleitoral tem "irrefutável integridade". Segundo ele, Bolsonaro não teve objetivo de obter vantagens eleitorais com o discurso durante a reunião com os embaixadores. O magistrado considera ainda que o ex-presidente não desacreditou do sistema eletrônico de votação.