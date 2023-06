Reprodução - 30/06/2023 Falha na Linha 9-Esmeralda

Trens não circulam entre as estações Bruno Covas-Mendes/Vila Natal e Jurubatuba da Linha 9-Esmeralda , em São Paulo, devido à falta falha no sistema de energia desde às 6h19 desta sexta-feira (30). Segundo a CPTM, "técnicos atuam para identificar a causa e restabelecer o sistema o quanto antes".

Por conta da falha, quatro estações foram fechadas: Mendes-Vila Natal, Grajaú, Primavera-Interlagos e Jurubatuba.

Ônibus do Sistema PAESE foram acionados, sendo 15 na estação Jurubatuba e 25 na Mendes.

Segundo a Via Mobilidade, concessionária responsável pela Linha 9, nas estações Jurubatuba e Osasco, a operação segue normalizada. Por volta das 10h, a empresa disse ainda que identificou o problema e trabalha para solucioná-lo.





"Os trens da Linha 9-Esmeralda não circulam desde as 6h19 entre as estações Bruno Covas-Mendes/Vila Natal e Jurubatuba, devido à falha no sistema de energia. O problema técnico foi identificado na subestação de Cidade Dutra, que fornece energia elétrica à rede aérea que alimenta os trens. Houve um curto-circuito nos cabos de alimentação, que serão removidos e substituídos. Equipes técnicas atuam no local para restabelecer o sistema e normalizar a operação o mais breve possível. No momento, o transporte no trecho impactado é atendido por 35 ônibus da operação PAESE, com apoio dos Agentes de Atendimento e Segurança. Entre as estações Jurubatuba e Osasco, a linha opera normalmente. A ViaMobilidade lamenta o ocorrido e pede desculpas pelos transtornos causados.", diz a Via Mobilidade em nota.

No último sábado (25), houve o descarrilamento de um trem da Linha 5-Lilás, próximo a Estação Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. O Ministério Público de São Paulo (MPSP) investiga a operação da Via Mobilidade, que afirmou estar à disposição para esclarecimentos sobre a ocorrência.