Reprodução: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil A inscrição deve ser feita no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

O prazo para inscrição no processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni) para ingresso no segundo semestre se encerra nesta sexta-feira (30). A inscrição deve ser feita no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

O programa oferece bolsas de estudo integrais (100%) e parciais (50%) em instituições de ensino superior particulares. Nesta edição serão disponibilizadas 276.566 bolsas – 215.530 integrais e 61.036 parciais.



Quem pode concorrer?

Para concorrer a uma bolsa pelo Prouni, o candidato deve ter participado da edição de 2021 ou de 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e ter obtido pontuação igual ou superior a 450 pontos na média das notas.

O estudante que estiver concorrendo à bolsa integral deve comprovar renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa. Para a bolsa parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa.