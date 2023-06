Divulgação/Governo de São Paulo Vista aérea de São Paulo, cidade mais populosa do país.

A cidade de São Paulo é a mais populosa do Brasil, segundo o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado nesta quarta-feira (28) . O município chega a ter 11.451.245 habitantes.

No ranking, Rio de Janeiro segue em segundo lugar, com 6.211.423 e Brasília em terceiro, com 2.817.068. Em 2010, a terceira cidade mais populosa do Brasil era Salvador, que alcançava 2.675.656.

Em comparações, as cidades do Rio, Brasília e a de Belo Horizonte (2.315.560 de habitantes) cabem em São Paulo. O município paulista também consegue habitar 13.746 cidades de Serra da Saudade (MG) a menor do país. De acordo com o Censo, a cidade mineira tem somente 803 habitantes.

A população de São Paulo ainda equivale a 17 vezes a cidade de Roraima, que conta com 636.303 habitantes, sendo o menos populosa do Brasil.

Segundo o IBGE, a população brasileira chegou a 203 milhões. Essa foi a menor taxa de crescimento populacional da história do país. Na comparação de crescimento demográfico, a alta foi de apenas 6,4%. Em 2010, a população era de 190,7 milhões de habitantes.

