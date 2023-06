Tânia Rêgo/Agência Brasil - 06/10/2022 Questionário básico de recenseamento do IBGE com a pergunta específica para localidades quilombolas

O Brasil ficou abaixo da projeção da Organização das Nações Unidas (ONU) em relação ao índice de crescimento populacional, considerando os dados do Censo de 2022 divulgados nesta quarta-feira (28).

Segundo o Censo, o país registrou 203 milhões de habitantes. Conforme estimativa da organização, no entanto, o país teria 215 milhões de habitantes em 2022

Mesmo assim, o Brasil continua sendo o sétimo país mais populoso do mundo e, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), teve o maior crescimento populacional de sua história nos últimos 12 anos.

Atualmente são 90,6 milhões de residências, número que revela alta de 34% se comparado ao ano de 2010, diz o Censo. A alta no número de domicílios revela um novo padrão: se em 2010 o número médio de residentes em uma casa era de 3,31, hoje é de 2,79.

Na comparação de crescimento demográfico, a alta foi de apenas 6,4%. Em 2010, a população era de 190,7 milhões de habitantes.

Os 10 países mais populosos do mundo atualmente são: China, com 1,426 bilhão; Índia, com 1,412 bilhão; EUA, com 337 milhões; Indonésia, com 275 milhões; Paquistão, com 234 milhões; Nigéria, com 216 milhões; Brasil, com 203 milhões (dados do IBGE); Bangladesh, com 170 milhões; Rússia, com 145 milhões; e México, com 127 milhões.

